Scopri l' itinerario dei presepi a Tolentino | un viaggio tra arte e tradizione

Arriva l’dei. Tra le vie della città e nelle contrade si possonore tante opere d’deisti tolentinati e delle associazioni, frutto di fantasia, creatività e molte ore di lavoro. Questa la mappa che l’amministrazione consiglia di seguire: basilica San Nicola, piazza della Libertà e bosco degli elfi, chiesa del Sacro Cuore di Gesù. E, sempre nel centro storico, il nuovo presepe artistico realizzato da Enzo Grassettini con la collaborazione di Silvano Ronconi e Albino Incicco per la Pro Loco Tct, all’inizio di via della Pace, aperto tutti i giorni fino al 7 gennaio; la famiglia Rusca ha concesso gratuitamente il locale. Poi edicola sacra del Ponte del Diavolo a cura dell’associazione "I ponti del diavolo" in collaborazione con il comitato di contrada Ributino, Ancaiano, Pianciano, Parruccia, Calcavenaccio.