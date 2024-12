Lanotiziagiornale.it - Ucraina, Trump punzecchia Putin e lo invita a chiudere la guerra con Zelensky. Ma lo zar risponde: “Kiev rifiuta di trattare quindi il conflitto andrà avanti”

Passano gli anni e continuano i combattimenti, ma non accenna a interrompersi lo scambio di accuse trae Russia, che si rimpallano le responsabilità per l’assenza di negoziati di pace che possano condurre a una risoluzione del. A riaccendere questo scontro, come accade ormai da giorni, è stato il presidente eletto degli Usa, Donald, che, in un’intervista a Paris Match in occasione della sua visita in Francia, è tornato are Vladimira “fare la pace” da unain cui i due Paesi nemici “subiscono perdite umane incredibili, con centinaia di migliaia di soldati che vengono uccisi”.Il tycoon ha poi spiegato che, in materia di politica estera, la priorità della sua amministrazione sarà quella di “risolvere il problema dell’con la Russia”, anche a costo di ignorare altri scenari di crisi, come quello “in Siria”, dove i contendenti “dovranno vedersela da soli perché non siamo implicati laggiù”.