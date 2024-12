Oasport.it - LIVE Trento-Ciudad Voley 1-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: i trentini si aggiudicano il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CIVITANOVA-PRAIAE DIDALLE 21.004-2 ACE GARCIA!3-2 Corpo a corpo a rete vinto da Bartha.2-2 Block out a segno per Ponzio.2-1 Non passa la battuta flot di Gonzalez.1-1 Ottima pipe di Gomez.1-0 Gran difesa di Laurenzano ed attacco vincente di Lavia.SECONDO SET25-22SET! La chiude Garcia con la diagonale!24-22 Di poco lungo l’attacco di Lavia.24-21 Lunghissima la battuta di Pellacani.24-20 Si infrange in rete il servizio di Garcia. Quattro set point.23-20 Ancora mani fuori trovato da Ponzio.23-19 Gran salvataggio di Laurenzano e finalmente ritrova il punto Michieletto.22-19 Out il servizio di Gomez.21-19 Block out piazzato da Ponzio.21-18 Sparacchia fuori la diagonale Gomez.20-18 Errore al servizio di Ponzio.