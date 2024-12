Sport.quotidiano.net - La rivelazione di Lorenzo: “Firmai per Honda senza dirlo a nessuno. In Ducati ero spalle al muro”

Bologna, 11 dicembre 2024 – Ultimi anni di carriera turbolenti per Jorgedopo il titolo mondiale del 2015. Tutti lo ricordano, quel titolo, vinto in volata su Valentino Rossi, suo compagno di squadra, in mezzo alle polemiche per il comportamento di Marquez, accusato dal Dottore di avergli fatto perdere il decimo titolo della carriera. Quella vittoria, secondo Jorge, contribuì a incrinare il suo futuro con i tre diapason e infatti, dopo poco, decise di andare inper un biennio. Il rapporto con Dall’Igna è sempre stato solido e bastò una breve chiacchierata al telefono per arrivare al matrimonio. Ma anche innon trovò la giusta armonia, soprattutto dopo una tripla caduta che coinvolse il suo compagno Andrea Dovizioso. E allora tutto si risolve con un’altra via di fuga,, dietro consiglio di Marc Marquez.