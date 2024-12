Latuafonte.com - UeD 2024, chi è Agnese: età, storia, cognome, lavoro, Instagram

Leggi su Latuafonte.com

è una nuova dama del Trono Over di Uomini e Donne. La sua prima apparizione nel parterre avviene a dicembre, nella stagione/2025 del programma di Maria De Filippi. Si tratta di un ritorno per lei nello studio di Canale 5. Infatti, stiamo parlando di un’ex corteggiatrice che torna in scena come dama. Quest’anno è accaduta la stessa cosa a Claudia D’Agostino, la quale a distanza di anni ha deciso di tornare a cercare l’amore nel dating show di Maria De Filippi. Ma vediamo ora insieme tutto quello che c’è da sapere su.Chi èdama di Uomini e Donne: il percorso come corteggiatriceLeggi anche: UeD (), chi è Claudia (Over): ieri-oggi, età,Leggi anche: UeD, chi è Gloria Nicoletti: età,, figlia, ex, carriera,La prima partecipazione diDe Pasquale a UeD risale alla stagione 2007/2008.