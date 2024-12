Ilfattoquotidiano.it - “Alle ragazze viene detto di fare le attrici; ai ragazzi viene detto di fare i registi”: Olivia Wilde all’attacco contro Hollywood

dile; aidi”. Nonostante la fama, il successo e diversi progetti da regista realizzati con buon seguito,è perentoria: lo squilibrio di genere pervade ancorae l’industria cinematografica in generale. Durante la sua masterclass al Red Sea International Film Festival in Arabia Saudita, la 40enne star di Holywood ha confermato che il divario uomo donna per la regia di un film rimane ancora un grosso problema. “Per molte giovani donne, quando amiamo i film, da bambine, ciche dovremmole. Quando i bambini dicono di amare i film, la gente dice ‘dovrestiil regista”, ha spiegato. Nell’articolato indi un’ora laè tornata regolarmente sul tema della disuguaglianza di genere nel settore.