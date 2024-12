Ilfattoquotidiano.it - Otto Paesi ricchi ci fanno perdere 212 miliardi l’anno per abusi fiscali. E vogliono bloccare il trattato globale proposto dal Sud del mondo

Un ristretto gruppo di– Australia, Canada, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Regno Unito e Usa – è responsabile della perdita di 212di dollari di tasse al. Una fortuna che potrebbe entrare nelle casse pubbliche e invece va in fumo a causa deglidi multinazionali e individui facoltosi consentiti dalle loro legislazioni. Nel complesso, a livello, queglicomportano per gli Stati la rinuncia a 492di dollari di gettito: poco meno di 348 per effetto dello spostamento di profitti all’estero per pagare meno imposte e 145 come conseguenza dell’occultamento di ricchezza offshore. Sono i numeri messi in fila da Tax Justice Network nel suo rapporto annuale State of tax justice in vista di un voto cruciale alle Nazioni Unite.