Oasport.it - LIVE Milano-Zawiercie 2-2, Champions League volley in DIRETTA: grande equilibrio nel tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GIESEN-MONZA DIDALLE 18.309-11 Primo tempo vincente di Bieniek. Per poco non riesce la difesa ad una mano di Staforini.9-10 Errore dai 9 metri di Tavares.8-10 Termina di poco larga la diagonale di Reggers che ha stretto moltissimo il colpo.8-9 REGGERS!! Trentaduesimo punto del belga che va a segno con una diagonale fulminea.TIME OUT7-9 Invasione di Schnitzer che tocca la rete sull’attacco in primo tempo.7-8 Si ferma in rete il servizio di Caneschi. Si cambia campo in una situazione di.7-7 Primo tempo vincente di Caneschi che va a segno al secondo tentativo. Bravissimo il centrale dia cambiare tipologia d’attacco.6-7 Diagonale stretta di Russell che trova il tocco di Staforini.6-6 Aceeeee!! Il nastro cambia la traiettoria del servizio di Gardini e beffa i polacchi.