Tg24.sky.it - Filippo Turetta, nel pomeriggio sentenza per il femminicidio di Giulia Cecchettin. DIRETTA

La Corte d'Assise di Venezia è in camera di consiglio per discutere e deliberare laper, il 23enne reo confesso deldi, avvenuto l'11 novembre 2023. L'udienza, la quinta, prevedeva inizialmente le repliche del Pm, delle parti civili all'arringa della difesa e l'eventuale controreplica, che però non ci sono state. Il presidente Stefano Manduzio ha quindi dichiarato chiusa la fase dibattimentale. La lettura dellaè prevista non prima delle ore 16.è presente in aula, così come il padre di, Ginoè accusato di omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà, dal rapporto affettivo e dallo stalking. Reati che potrebbero portarlo all'ergastolo.