Sciopero Schlein al governo | Giù le mani da diritto costituzionale

La segretaria del Pd, Elly, intervenendo all’Assemblea nazionale di Europa Verde si è rivolta aldopo le parole di Salvini che ha promesso nuovi interventi in vista dei numerosi scioperi in programma a dicembre. “Diciamo al‘mettete giù ledaldi’, perché è un, e non si può soffocare la voce dei lavoratori”, ha detto la leader Dem. Nel centrosinistra unità non a tutti i costi ma fondata su valori comuni “Questa voglia di unità la sentiamo nelle piazze, tra la gente, ma l’unità non è un valore a tutti i costi, lo è se riesce a raccogliersi attorno a un progetto coerente, a un programma definito e a valori condivisi. Condividiamo una visione del futuro che tiene insieme la giustizia sociale e la giustizia climatica”.ad Avs: “Grazie per rapporto leale costruito in questi mesi” “Siamo qui a ringraziarvi, a ringraziare tutta Alleanza Verdi e Sinistra, del rapporto leale che abbiamo costruito in questi mesi, e che vogliamo sempre più stretto e coordinato.