Lanazione.it - Bove, il tennista Cobolli è il suo amico fraterno: il messaggio sui social dopo il malore

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 1 dicembre 2024 – “Forzamio”. È ilche ilFlavio, molto unito a Edoardo, ha affidato ai. Una pagina nera con la scritta e un cuore rosso, il post del campione romano coetaneo e moltodell'ex giallorossola dramamtica vicenda di questo pomeriggio allo stadio Franchi di Firenze, con il centrocampista viola colto da unin campo durante la sfida con l’Inter. epa11647432 Flavioof Italy gestures during his Men's Singles third round match against Stan Wawrinka of Switzerland at the Shanghai Masters tennis tournament in Shanghai, China, 07 October 2024. EPA/ALEX PLAVEVSKI I due sono amici di lunga data, un’amicizia fraterna, fortissima che risale ai tempi (si parla di quasi dieci anni fa) in cui tutti e due giocavano nelle giovanili della Roma.