Pagava le donne il 2% in meno | la Disney risarcisce 9mila dipendenti con 43 milioni di dollari

La Waltdovrà pagare 43,3diper risolvere una causa legale portata avanti da alcuneed ex. Queste, in un periodo di otto anni tra il 2015 e il 2022, avrebbero guadagnato 150diinrispetto alle loro controparti maschili. Come parte dell’accordo,ha anche accettato di assumere un economista del lavoro ad hoc per tre anni, con lo scopo di analizzare l’equità retributiva all’interno dell’azienda. In particolare, quella deia tempo pieno e non sindacalizzati, con ruoli al di sotto del livello di vicepresidente. L’obiettivo, ovviamente, sarebbe quello di livellare qualunque differenza. L’accordo deve però ancora essere ratificato da un giudice.L’origine della causaLa causa ha origine dalla denuncia della ex dipendente LaRonda Rasmussen, che nel 2019 aveva appreso come sei uomini con lo stesso titolo guadagnassero più di lei.