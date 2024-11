Thesocialpost.it - È morta Peggy Caserta, presunta amante di Janis Joplin

, amica stretta die figura controversa della scena rock degli anni ’70, è deceduta il 21 novembre per cause naturali. Autrice di due opere, “Going Down With” e “I Ran Into Some Trouble”,ha avuto un ruolo di osservatrice privilegiata nella vita della celebre cantante, contrapponendosi alla narrazione tradizionale riguardo alla morte die alle dinamiche del suo cerchio sociale.Leggi anche: Bambina di 7 anni precipita dal secondo piano davanti alla mamma: è graveNel 1973, con il suo primo libro “Going Down With”,svelò al pubblico la bisessualità di, provocando un’ondata di scandalo. Tuttavia, in seguito si sarebbe pentita di quelle rivelazioni, dichiarando di aver esagerato per il suo stato di tossicodipendenza: “Non avrei dovuto divulgare dettagli della sua vita personale, ma ero in una fase disperata”, ha affermato in un’intervista.