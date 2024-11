Gaeta.it - Arsenale di armi da guerra scoperto a Milano: arrestato ultrà interista Cristian Ferrario

Facebook WhatsAppTwitter Un’operazione della Squadra Mobile diha portato all’arresto di, un notodi 50 anni, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione dida. L’arresto è avvenuto dopo la scoperta di un sostanziosooccultato in un magazzino a Cambiago, nel Milanese. L’episodio solleva preoccupazioni circa la sicurezza e il coinvolgimento degli ultras nel crimine organizzato. Il ritrovamento, effettuato durante un’inchiesta che ruota attorno alle curve di San Siro, pone interrogativi sull’intensificazione delle attività illegali nel contesto del tifo calcistico.La scoperta dell’a CambiagoIl ritrovamento dell’è avvenuto pochi giorni fa e ha mostrato contorni inquietanti. Gli investigatori hanno rinvenuto un magazzino a Cambiago, dove erano custoditi fucili di tipo AK-47, mitragliatrici Uzi e tre bombe a mano.