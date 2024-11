Iltempo.it - “Il patriarcato è un'invenzione”. L'avvocato Bernardini de Pace punta il dito contro i genitori

«Ilnon è assolutamente un'emergenza. La verità è che, dagli anni Settanta in poi, ihanno smesso di svolgere il proprio compito, quello cioè di educatori, e hanno iniziato a giocare a fare gli amici con i propri figli. Oggi paghiamo le prevedibili conseguenze di quegli atteggiamenti». Annamariadeè uno degli avvocati esperti nel diritto di famiglia più famosi d'Italia. Le abbiamo chiesto cosa pensa di questa polemica sul, la violenza sulle donne e le cause di questa deriva., si è tornati a parlare di. Esiste davvero o è un'che fa comodo ad una parte della classe politica? «Secondo me è un', oggi non esiste più il, almeno non in termini emergenziali. La verità, che in pochi vogliono vedere, è che ai giovani non è stato insegnato il rispetto, non solo per le donne, ma proprio per gli altri.