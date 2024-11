Iodonna.it - Un viaggio di settantadue ore nella vita del pittore italiano, interpretato da Riccardo Scamarcio

Leggi su Iodonna.it

Modi di Johnny Depp (al cinema da oggi) non è un biopic vero e proprio, ma soltantooredi Amedeo Modigliani (), Modì per i francesi. Nel 1916, illivornese è a Parigi in fuga dalla polizia, e vorrebbe abbandonare la città dove ha vissuto per molto tempo, mentre gli amici Maurice Utrillo (Bruno Gouery) e Chaim Soutine, assieme alla musa Beatrice Hastings (Antonia Desplat), cercano di convincerlo a restare e continuare a dipingere. La sua storia cambia attraverso una notte di allucinazioni e di incontri, con un amico mercante d’arte e un collezionista americano. L’incontro tra Modigliani e la sua musa.