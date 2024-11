Gamberorosso.it - Uno degli ultimi pizzicaroli di Roma abita a Trastevere e vende montagne di Pecorino Romano

Tante le immagini incorniciate alle pareti, dalle nevicate storiche di, alle dediche dei clienti più illustri. In uno scatto d’inizio 1900 si riconosce l'ingresso della bottega con l'insegna "pizzicheria", gli spacci dove non si usava la bilancia, ma siva la merce sfusa a pizzichi. Nel tempo il nome cambia, e allora nel Dopoguerra il negozio diventa una salsamenteria, dove si vendono prodotti in scatola, conserve e salse. Ma per tutti questo angolo di bontà aè sempre stato l'Antica Caciara. Il nonno dell'attuale proprietario più di 120 anni fa aveva una piccola lavorazione di "cacio" nel retrobottega. Oggi non si produce più in loco, ma ancora adesso – complice la piramide di forme da 50 Kg dino al centro del negozio – l'adi formaggio attira i passanti e fa girare la testa.