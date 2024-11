Sport.quotidiano.net - Italia-Francia, Spalletti: "Stasera meno pulizia nelle giocate a centrocampo"

Milano, 17 novembre 2024 – Ha un retrogusto amaro l’ultima partita del girone di Nations League dell’di Luciano, che allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro perde 3-1 con la, a cui deve quindi lasciare il primo posto del gruppo B. Gli azzurri strappano comunque il pass per i quarti di finale ma lo fanno da secondi del girone e con sorteggio decisamente ostico sullo sfondo (sulla strada degli azzurri potrebbe esserci una tra Spagna, Germania e Portogallo). Rispetto alle ultime uscite, questa sera l'ha compiuto un brusco passo indietro palesando grosse difficoltà difensive sulle palle inattive – situazioni da cui sono nati tutti e tre i gol della– ma anche in attacco. Gli azzurri sono andati in apnea dopo appena 2’, quando Rabiot, sugli sviluppi di un corner è stato lasciato troppo solo e di testa trafigge Vicario.