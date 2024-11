Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Putin vuole ‘negoziare’ solo su capitolazione Kiev”

Il presidente ucraino Volodymyrin un’intervista a Radioè tornato sulla questione dei negoziati con la Russia di Vladimir. “È vantaggioso per lui sedersi, ma non è vantaggioso per lui negoziare. È vantaggioso per lui concordare alcune condizioni dida parte nostra, ma nessuno glielo permetterà”, ha detto: “Meglio preparati per l’inverno rispetto al passato”ha poi affermato che l’è meglio preparata per l’inverno rispetto agli anni precedenti anni guerra. “Siamo sicuramente meglio preparati per l’inverno che in qualsiasi momento della guerra”, ha dichiarato il presidente ucraino.ha inoltre sottolineato che l’ha stipulato accordi sui missili per vari sistemi di difesa aerea. “Non dirò il numero, ma oggi siamo in un’ottima posizione in termini di accordi sui missili per Patriot, Nasams, Iris-T e molti altri sistemi di difesa aerea”, ha detto, aggiungendo che, secondo l’intelligence, la Russia continuerà a condurre attacchi combinati alle infrastrutture energetiche per causare blackout.