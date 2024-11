Gaeta.it - Arrestato 34enne per atti di vandalismo incendiario in Vallecamonica: lanciati due ordigni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un uomo di 34 anni è statonella, in provincia di Brescia, per aver lanciato dueincendiari – noti come molotov – contro i suoi vicini di casa. Le aggressioni si sono verificate in due diverse date, il 30 settembre e l’11 novembre, creando preoccupazione nella comunità locale. Grazie all’intervento tempestivo delle autorità, sono stati evitati gravi danni e, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Dettagli sugli incidenti incendiariIl primo episodio si è consumato il 30 settembre, quando una molotov è stata scagliata sul balcone di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina. L’appartamento, abitato da una famiglia, ha subito danni significativi, ma, fortunatamente, non c’erano persone presenti in quel momento. Il secondo lancio è avvenuto l’11 novembre, quando l’ordigno è atterrato in un magazzino.