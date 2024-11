Lanazione.it - Confcommercio, torna il corso "turista a casa tua"

Arezzo, 15 novembre 2024 – Gli imprenditori riscoprono la cultura locale grazie a "tua", il ciclo formativo gratuito ideato daFirenze-Arezzo che mercoledì 20 novembrea Cortona. L’iniziativa, pensata per valorizzare il territorio e coinvolgere commercianti e comunità locale nella riscoperta delle sue eccellenze culturali e produttive, è in collaborazione con il Comune di Cortona, We Are Cortona, Itinera, Aion Cultura e Together in Tuscany. Il programma, che unisce arte, storia e tradizione, avrà inizio alle ore 15 con la visita al Palazzone, dove i partecipanti potranno scoprire i tesori legati a Luca Signorelli, tra i più influenti artisti del panorama cinquecentesco in Italia, e il suo allievo Tommaso Bernabei, detto il Papacello, che a Roma collaborò con Giulio Romano.