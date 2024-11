Napolipiu.com - Kvaratskhelia, il Napoli alza l’offerta: 5 milioni e clausola da 100. PSG e Barca in agguato

Il fuoriclasse georgiano potrebbe diventare il giocatore più pagato della rosa azzurra insieme a Osimhen La questione del rinnovo di Khvichatiene banco in casa. La Gazzetta dello Sport rivela importanti novità sulla trattativa tra il club azzurro e il gioiello georgiano, con De Laurentiis impegnato a blindare il suo talento.Il presidente azzurro, attualmente negli Stati Uniti, ha messo sul piatto una proposta importante: 5più bonus per il talento georgiano. Un’offerta che allineerebbe lo stipendio dia quello di Victor Osimhen, il più pagato della rosa. L’attuale ingaggio del georgiano, fermo a 1,5, è decisamente distante dalle cifre dei top player della Serie A., ilper il rinnovoADL non vuole solo rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, ma inserire unarescissoria importante.