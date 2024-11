Justcalcio.com - Calciomercato.com – Spezia, non solo gli Esposito: gli Aquilotti volano protetti dal portiere Gori, nessuno come lui in Serie B|Altri campionati Italia

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-11 16:04:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com:Getty Images for LegaB Loè una delle squadre più in forma dellaB. Nel terzetto di testa, che vede il Pisa davanti al Sassuolo e ai liguri, la formazione di Luca D’Angelo sta dimostrando il proprio valore, spinta anche dai fratelli, soprattutto da Pio, vicecapocannoniere del campionato a soltanto 19 anni e in prestito dall’Inter. Ma tra i protagonisti c’è sicuramente un altro elemento, anche lui in prestito da una grande: ilStefano, arrivato in prestito dalla Juventus dopo l’esperienza a Monza. In 9 partite ha tenuto la porta inviolata in 6 occasioni:ha una percentuale di clean sheet più alti in campionato (67%).