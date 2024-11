Oasport.it - Atletica, Marta Zenoni al via del Cross Valmusone: entra nel vivo il percorso verso gli Europei

Prosegue il countdowni Campionatidi2024, in programma ad Antalya (Turchia) domenica 8 dicembre. Per quanto riguarda i colori azzurri, questo weekend va in scena a Osimo – in provincia di Ancona – il, seconda tappa deldi avvicinamento in vista della rassegna continentale di corsa campestre.La dodicesima edizione della kermesse marchigiana rappresenta uno dei vari eventi che verranno presi in considerazione per la scelta della squadra che rappresenterà l’Italia tra un mese ad Antalya. Nella gara corta, sulla distanza dei 2 chilometri al campo scuola della Vescovara, vedremo in azione anche la 25enne(Luiss).La mezzofondista nativa di Bergamo aveva partecipato un anno fa alla staffetta azzurra delin occasione deglidi Bruxelles.