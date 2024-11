Ilgiorno.it - Ubriaca al volante e con la patente scaduta: denunciata 31enne di Uggiate Trevano

Como, 8 novembre 2024 –e senza, è stata fermata la scorsa notte da una pattuglia della Squadramentre era alla guida. La donna, 31 anni di, è incappata in un posto di controllo in via Varesina a Como verso la una della notte appena trascorsa, ed è stata trovata alla guida di una Bmw, con un tasso alcolemico di 1,88. Infatti, quando i poliziotti le hanno chiesto i documenti, sono subito resi conto che era completamente, incapace di articolare il linguaggio. A questo si è aggiunta la presentazione del documento di guida, scaduto a marzo scorso. Gli agenti hanno subito ritirato le chiavi dell’auto e trattenuto i documenti della conducente, e chiamato una pattuglia della Polizia Stradale per provvedere all’alcoltest e al recupero del mezzo che le sarebbe stato poi confiscato.