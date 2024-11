Impresaitaliana.net - Confermato il seggio della Cisal nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

, difesa in giudizio dall’avvocato vibonese Domenico Colaci, ottiene un’importante vittoria legaleLavince la battaglia legale dinanzi al TAR e mantiene ilnele del(CNEL), il sindacato autonomo più importante d’Italia è stato difeso dall’avvocato Domenico Colaci (in foto).Tutto è nato quando CGIL e UIL hanno presentato ricorsi in cui contestavano la riduzioneloro rappresentanza all’interno del CNEL, il contenzioso si è concluso con due sentenze gemelle e, come rilanciato in una nota dalla, nelle motivazioni il TAR ha stabilito che «a ripartizione non si rivela irragionevole, tenuto conto del grado di rappresentatività e delle specificità delle organizzazioni sindacali».«Il Tribunale ha inoltre precisato che i dati numerici non devono essere applicati in modo rigidamente “aritmetico o proporzionale, atteso che, nel corso del procedimento di nomina dei componenti del CNEL, occorre garantire anche l’osservanza del principio pluralistico, desumibile dalla stessa Costituzione» si legge nel comunicatoche vede confermata la legittimitàsua presenza di sei suoi rappresentanti nel CNEL.