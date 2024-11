Gaeta.it - Apertura alle iscrizioni per corsi di qualifica professionale a San Salvo: ecco le novità

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Leai nuoviditriennale e del quarto anno di Istruzione e Formazionehanno preso il via a San. Questi, finanziati grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e al Fondo Sociale Europeo Plus , sono organizzati dalla PMI Services. L’iniziativa mira a combattere la dispersione scolastica e favorire l’ingresso immediato dei giovani nel mondo del lavoro, offrendo opportunità di professionalizzazione significative.Presentazione deie obiettiviDurante una conferenza tenutasi nell’aula consiliare, il sindaco di San, Emanuela De Nicolis, insieme a Marta Elisio, rappresentante della PMI Services, ha illustrato i dettagli dei nuovi. Il sindaco ha evidenziato la gravità del fenomeno della dispersione scolastica, sottolineando come queste nuove offerte formative siano pensate per quei ragazzi desiderosi di inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro.