Usa2024. Agli sgoccioli la sfida tra Trump e Harris: quando avremo i risultati?

Ci siamo. Le elezioni presidenziali Usa di martedì 5 novembre sono alle porte. Latra il repubblicano Donalde la democratica Kamala. Il Congresso ha stabilito nel 1845 che si votasse sempre il primo martedì del mese di novembre quattro anni dopo l’ultima elezione del presidente. La scelta del mese è dettata dalle radici agricole degli Stati Uniti: a novembre si era concluso il raccolto e le strade non erano ancora bloccate dalla neve. Calcolando che la domenica era dedicata alla chiesa, molti degli elettori che vivevano nelle zone più remote non sarebbero riusciti a raggiungere i centri dove si votava in tempo il lunedì. Secondo la Costituzione i requisiti per diventare presidente sono tre: un’età superiore ai 35 anni, essere nati negli Stati Uniti e risiedervi da almeno 14 anni. Il risultato si basa sul collegio.