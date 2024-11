Amica.it - Il caschetto mosso è il nuovo taglio cult per le spose

Leggi tutto su Amica.it

Déjà vu. Era il 1994 e Andie MacDowell, in Quattro matrimoni e un funerale, appariva come un sposa bellissima con uncapelli originale. Soprattutto per il giorno del sì. Quel suoè una delle acconciature capelli sposa migliori di questa stagione. A suggerire questa idea di stile, sono i due hairstylist inglesi, proprietari del salone The Hair Bros a Londra. Ripercorrendo la storia di un haircut – The Bridal Bob – che fa anche parte della storia del cinema. Acconciature capelli sposa: ilè un déjà vu I capelli mossi e ricci sono stati, negli Anni 80 e i primi Anni 90, gli assoluti protagonisti. Anche per le. Non si può dimenticare, sicuramente, il bob ricco di riccioli e volume di Andie MacDowell in Quattro matrimoni e un funerale.