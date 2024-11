Manovraparte la corsa agli emendamenti

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

22.00 Dal 4 novembre la manovra comincia ufficialmente la marcia in Parlamento con i partiti che proveranno a modificarla. Forza Italia è in pressing per prorogare il concordato fiscale.La Lega punta a strappare anche quest'anno la rateizzazione dell'acconto Iperf di novembre. Alle ore 9.00 parte la maratona delle audizioni con sindacati,Confindustria e consumatori che continuerà oltre le 21 con decine di associazioni (dai mediciartigiani).E così per 3 giorni con enti locali,Banca d'Italia,fino al 7 quando chiuderà il ministro Giorgetti.