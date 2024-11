Iodonna.it - Il brand umbro da sempre ha un legame forte con l'arte contemporanea. Lo si respira subito appena si arriva in azienda. E a ben guardare l'ultima campagna è stata scattata in un luogo davvero speciale...

Leggi tutto su Iodonna.it

Non sarà sfuggito ai più attenti conoscitori diche a fare da sfondo all’di Fabiana Filippi non sono semplici pannelli colorati, bensì le immense opere di Alberto Burri disseminate nello spazio antistante la sua Fondazione, negli spazi degli Ex Seccatoi del Tabacco di Città di Castello in Umbria, città natale dell’artista.