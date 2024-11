Gqitalia.it - I 10 film da vedere al cinema a novembre oltre al Gladiatore II

Avremo unricco didaal. Uno su tutti: IlII. Con una domanda: Ridley Scott sarà all’altezza del grande successo del 2000? Tra gli altri titoli da tenere d’occhio: Anora, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, il thriller Giurato numero 2, probabilmente l’ultimoda regista di Clint Eastwood (ma con il cowboy di Sergio Leone non si può mai dire) e Napoli - New York di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino. Tutto mentre tornano in sala Paris, Texas di Wim Wenders e Il padrino - Parte II di Francis Ford Coppola. I 10daal2024 Paris, Texas, dal 4 al 6Paris, TexasA 40 anni dalla Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 1984, uno deipiù amati di Wim Wenders, torna in sala restaurato in 4K grazie alla Cineteca di Bologna.