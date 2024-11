Tvzap.it - “Grande Fratello”, Enzo Paolo vuole abbandonare la casa: il motivo

Leggi tutto su Tvzap.it

News tv. “”,la: il. La nuova edizione delè entrata nel vivo e i concorrenti stanno portando avanti il loro gioco per arrivare fino alla finale. Ovviamente vivere in unacon persone sconosciute sotto le telecamere 24ore su 24 non è facile e c’è chi a volte ha un momento di debolezza e vorrebbetutto. In queste ore,Turchi ha manifestato la sua volontà di lasciare ile la motivazione questa volta arriverebbe proprio dall’interno della