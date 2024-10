San Quintino: santo del giorno e martire del cristianesimo del III secolo (Di giovedì 31 ottobre 2024) San Quintino: il martire del cristianesimo Il 31 ottobre è giorno dedicato a San Quintino, un santo che, nonostante non sia tra i più noti al grande pubblico, ha una storia di fede e martirio che merita di essere raccontata. San Quintino era un missionario romano del III secolo, noto per il suo impegno nell'evangelizzazione delle Gallie, l'odierna Francia, e per il suo tragico martirio. La vita e il cartirio di San Quintino San Quintino era originario di Roma e si dice che fosse figlio di un senatore romano. Convertitosi al cristianesimo, decise di dedicare la sua vita alla diffusione del Vangelo. Intorno all'anno 287, insieme a San Luciano di Beauvais, intraprese un viaggio missionario che lo portò nelle Gallie. Quotidiano.net - San Quintino: santo del giorno e martire del cristianesimo del III secolo Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) San: ildelIl 31 ottobre èdedicato a San, unche, nonostante non sia tra i più noti al grande pubblico, ha una storia di fede e martirio che merita di essere raccontata. Sanera un missionario romano del III, noto per il suo impegno nell'evangelizzazione delle Gallie, l'odierna Francia, e per il suo tragico martirio. La vita e il cartirio di SanSanera originario di Roma e si dice che fosse figlio di un senatore romano. Convertitosi al, decise di dedicare la sua vita alla diffusione del Vangelo. Intorno all'anno 287, insieme a San Luciano di Beauvais, intraprese un viaggio missionario che lo portò nelle Gallie.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dele martire del cristianesimo del III secolo;del31 Ottobre 2024:, martire; Alliste in festa in onore del patrono S.: tre giorni di riti religiosi e bande musicali; Mondovì, tamponamento asulla Provinciale per Bastia;del04 Ottobre 2024:Francesco d’Assisi;, ad Alliste si rinnova la festa per il Patrono; Approfondisci 🔍

San Quintino: santo del giorno e martire del cristianesimo del III secolo

(quotidiano.net)

Il 31 ottobre è giorno dedicato a San Quintino, un santo che, nonostante non sia tra i più noti al grande pubblico, ha una storia di fede e martirio che merita di essere raccontata. San Quintino era ...

San Quintino: martire e simbolo di fede del III secolo

(ilgiorno.it)

Scopri la vita e il martirio di San Quintino, il missionario romano del III secolo, celebrato il 31 ottobre. Esplora la sua storia di fede e resistenza, le leggende e i miracoli che lo circondano, e c ...

Chiesa di San Quintino (Alliste)

(wikiwand.com)

Nel 1455 venne fondata appena fuori dalle mura dall'Ospedale di San Quintino e dedicata al santo omonimo, nuovo patrono cittadino al posto di san Sabino. La sostituzione dell'antico patrono, un santo ...

Alliste in festa in onore del patrono S. Quintino: tre giorni di riti religiosi e bande musicali

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Il via oggi alle 18 con la messa della vigilia presieduta dal padre predicatore don Francesco Fiore presso la parrocchia della Trasfigurazione di Gesù Cristo ...