Cumulo pensione e reddito da lavoro, dichiarazione entro il 31 ottobre o si perde tutto

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Come ogni anno, una parte consistente di pensionati italiani è chiamata a un appuntamento di importanza capitale: lache riguarda ildellacon ildaautonomo. Come ha ricordato l’Inps nel messaggio n.3077 del 19 settembre 2024, chi percepisce l’assegno previdenziale e, allo stesso tempo, nel corso del 2023 abbia conseguito un’altra entrata deve darne comunicazioneil 312024. La sanzione, in caso di mancata comunicazione del, è pesantissima: l’Inps si riappropria in automatico dell’importo dellapercepita nel periodo di riferimento. Chi è escluso Rimane escluso dall’obbligo di dichiarare gli introiti del 2023 chi si trovi in uno di questi casi: titolari didi invalidità dalla cui attività, sia dipendente che autonoma, derivi unpari o inferiore a 7.