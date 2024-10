Quotidiano.net - Trame tossiche nell’Italia dei nuovi veleni

(Di domenica 27 ottobre 2024) Spiati, dossierati, registrati, intimiditi, minacciati. All’indomani dell’ennesima inchiesta-scandalo sull’Italia degli avvelenati e dei ricattati, possiamo dire di essere nel pieno di una nuova stagione ad alta percentuale di tossicità, in un Paese che credeva forse ingenuamente di aver archiviato una volta per tutte il tempo delle logge e dei patti segreti, delle coperture e dell’associazionismo oscuro. Storie diverse, certo, ma la matrice sta nella stessa insana tentazione: dominare, attraverso informazioni più o meno false, continenti e pertinenti, lo Stato. Politica, impresa, finanza, spettacolo non fa differenza: il mirino è ad ampio spettro e ha sempre come obiettivo ultimo il potere. A differenza degli anni ‘70 e ‘80, il salto di qualità lo fanno le tecnologie.