Regionali in Liguria, seggi aperti: i candidati e come si vota

(Di domenica 27 ottobre 2024) Inurne aperte per eleggere il nuovo governatore. Dopo le dimissioni di Giovanni Toti, i cittadini sono chiamati al voto. Ecco tutte le informazioni Urne aperte inper eleggere il nuovo governatore. Dopo le dimissioni di Giovanni Toti per l’ormai famosa inchiesta aperta diversi mesi fa dalla Procura di Genova, i cittadini oggi e domani sono chiamati ad esprimere la propria preferenza per chi succederà all’ormai ex presidente regionale. Bucci e Orlando (Ansa) – cityrumors.itammesso ai nostri microfoni in esclusiva dal sondaggista Masia, la partita è assolutamente aperta e ci aspetta un testa a testa tra i due principali. Domani pomeriggio (lunedì 28 ottobre) lo spoglio e solo in quel momento sapremo chi avrà la meglio in questa sfida che, almeno alla vigilia, è destinata ad essere molto equilibrata.