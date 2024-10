L’Atletico Madrid presenta il reclamo alla Uefa per il rigore assegnato al Lille da Guida e Pairetto (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Atletico Madrid ha deciso di presentare un reclamo alla Uefa per il rigore assegnato al Lille in Champions League. Il match è terminato 3-1 per i francesi e la direzione di gara era affidata all’italiano Marco Guida. L’Atletico Madrid presenta un reclamo alla Uefa per il rigore assegnato al Lille As scrive: Il giorno dopo la partita, ancora nessuno ha capito il perché dell’assegnazione del rigore e né ciò che il Var Pairetto ha riferito all’arbitro. Quest’ultimo aveva detto che la palla aveva toccato il braccio di Koke, quando chiaramente tocca quello di André, calciatore del Lille. Ne ha parlato anche Simeone a fine gara a Movistar+: «Non era rigore. Ciò che l’arbitro immaginava non è accaduto: non l’ha visto neanche e nemmeno chi lo aiuta al Var. Ma a nessuno importa. Non faranno nulla all’arbitro, né al Var». Ilnapolista.it - L’Atletico Madrid presenta il reclamo alla Uefa per il rigore assegnato al Lille da Guida e Pairetto Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha deciso dire unper ilalin Champions League. Il match è terminato 3-1 per i francesi e la direzione di gara era affidata all’italiano Marcounper ilalAs scrive: Il giorno dopo la partita, ancora nessuno ha capito il perché dell’assegnazione dele né ciò che il Varha riferito all’arbitro. Quest’ultimo aveva detto che la paveva toccato il braccio di Koke, quando chiaramente tocca quello di André, calciatore del. Ne ha parlato anche Simeone a fine gara a Movistar+: «Non era. Ciò che l’arbitro immaginava non è accaduto: non l’ha visto neanche e nemmeno chi lo aiuta al Var. Ma a nessuno importa. Non faranno nulla all’arbitro, né al Var».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Atletico Madrid ha presentato un reclamo alla Uefa per l'errore di un arbitro italiano - quello che gli spagnoli non si spiegano è il mutismo del Var. E se l'arbitro può sbagliare, ingannato dai suoi stessi occhi, dalla prospettiva, dalla concitazione del momento. Secondo l'Atletico Madrid ciò che è successo è di una gravità tale da dover essere discussa dalle alte sfere del pallone. L'indignazione della squadra guidata da Simeone non si è affievolita durante la notte, semmai il contrario. (Agi.it)

Presentata a Madrid la mela precoce Stellar™ - la nuova varietà per climi caldi - Questa azienda francese è rinomata a livello globale per la sua specializzazione nella ricerca e sviluppo di nuove varietà di mele e pere, nonché per la produzione di portinnesti. “La velocità di maturazione delle mele è una sfida crescente: le alte temperature possono compromettere non solo il colore, ma anche la consistenza e la resa dei frutti. (Gaeta.it)

VIDEO/ Atletico Madrid - presentazione in pompa magna per i nuovi acquisti - Entusiasmo alle stelle al Civitas Metropolitano per i volti nuovi arrivati durante questa sessione di calciomercato. (Golssip.it)