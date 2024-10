Canary Black, il film d'azione Prime Video ha parecchi problemi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre su Prime Video è uscito Canary Black, film action-thriller con protagonista Kate Beckinsale nei panni di un'agente segreta costretta a tradire il suo Paese per salvare il marito. Beckinsale torna su Prime Video tre anni dopo Jolt, un altro film d'azione non esente da criticità Europa.today.it - Canary Black, il film d'azione Prime Video ha parecchi problemi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre suè uscitoaction-thriller con protagonista Kate Beckinsale nei panni di un'agente segreta costretta a tradire il suo Paese per salvare il marito. Beckinsale torna sutre anni dopo Jolt, un altrod'non esente da criticità

Inzaghi a Prime Video : «La squadra ha avuto cuore! I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. Arnautovic deve stare tranquillo!» - Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video dopo la sfida contro lo Young Boys Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi nel post gara di Young Boys Inter ha parlato ai microfoni di Prime Video: PROBLEMI EVIDENZIATI – «Le partite in Champions sono tutte complicate. (Calcionews24.com)

Young Boys-Inter : programma e telecronisti Prime Video Champions League 2024/2025 - I TELECRONISTI DI YOUN BOYS-INTER Young Boys-Inter sarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Chi trionferà in quel di Berna? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 23 ottobre. I nerazzurri sono tornati pienamente in carreggiata e vogliono vincere ancora anche in coppa dopo aver piegato la Stella Rossa e aver strappato lo 0-0 al Manchester City, anche se la formazione svizzera è senz’altro affamata dopo le due sconfitte con Aston Villa e Barcellona. (Sportface.it)

Luisa Ranieri e Isabella Ferrari le dive di ‘Parthenope’ : “Al tempo dei social la bellezza è diventata opprimente” – Video - Ne hanno parlato all’Adnkronos le attrici Luisa Ranieri e Isabella Ferrari che nel nuovo film di Paolo Sorrentino, ‘Parthenope’ (dal 24 ottobre nelle sale con PiperFilm), interpretano due dive – Greta Cool e Flora Malva – aggrappate al loro passato e a quella fama che non c’è più. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore. (Dailyshowmagazine.com)