Organizzazione, costi, prato e indotto: i dubbi dei 5 Stelle sul concerto di Springsteen (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cinque quesiti sul concerto di Bruce Springsteen. E' quanto rimette sul tavolo dell'amministrazione – ad un anno e mezzo dall'evento – la consigliera del Movimento 5 Stelle, Marzia Marchi. Lo fa, cogliendo l'occasione delle dichiarazioni dell'assessore Matteo Fornasini che in Commissione

