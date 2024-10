Sport.quotidiano.net - Virtus in campo contro il Partizan: dove vedere la partita in tv

(Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 - Dopo un weekend di forzato riposo, latorna inper affrontare, domani sera alle 20.30 alla Belgrade Arena di Belgrado, ilpadrone di casa. Senza l’indisponibile Alessandro Pajola, che va ad aggiungersi a Devontae Cacok nella lista infortunati, con il morale sotto i tacchi dopo lo 0-4 iniziale in Eurolega, la formazione di Luca Banchi prova a scrollarsi di dosso questo momento difficile e a ripartire. La situazione non è delle migliori in casa bianconera, complice i risultati in Europa, ma anche le continue notizie di mercato che sicuramente non aiutano a rassicurare l’ambiente. C’è bisogno di una scintilla, di una scossa che possa dare il via alla stagione continentale dei bianconeri.