Partenza contrastata per le borse europee, banche e Enel mandano in negativo Piazza Affari (Di martedì 22 ottobre 2024) Avvio contrastato per le borse europee: il Ftse Mib di Milano registra un calo dello 0,1%, in linea con il Cac di Parigi (-0,07%) e l'Ibex di Madrid (-0,1%). L'Aex di Amsterdam si mantiene sulla parità, mentre il Dax di Francoforte segna un'eccezione, con un rialzo dello 0,5%. Gli analisti si preparano a una settimana caratterizzata da alta volatilità, con particolare attenzione alle trimestrali di grandi aziende come Tesla, Boeing, Coca Cola, 3M, IBM, General Motors e Verizon. A Milano si mette in mostra il lusso I maggiori rialzi del giorno a Piazza Affari parte bene il comparto auto e il lusso; Iveco Group avanza dell'1,87% a 9,822 euro, mentre Ferrari cresce dello 0,57% a 443,50 euro e Stellantis segna un +0,50% a 11,986 euro, nonostante l'agenzia di rating Fitch abbia rivisto l'outlook da positivo a negativo e il calo delle immatricolazioni in Europa a settembre.

