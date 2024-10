Sport.quotidiano.net - Premier League, ottava giornata: vittorie per Liverpool e City, primo ko per l'Arsenal

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 - Innon ci si annoia mai. Il campionato più bello del mondo ha regalato emozioni anche in questa. Il match più atteso era sicuramente quello trae Chelsea, vinto 2-1 dagli uomini di Arne Slot che confermano così il primato in classifica. Alle spalle dei Reds c’è il Manchesterdi Pep Guardiola, protagonista di una vittoria allo scadere grazie al gol di Stones. Perde terreno invece l’di Arteta, che trova la prima sconfitta in campionato contro il Bournemouth.importanti per Tottenham e Manchester United, rispettivamente contro West Ham e Brentford. Tra le prime della classe da segnalare anche i successi dell’Aston Villa, quarto in classifica, e del Brighton, quinto. Vediamo nel dettaglio tutte le sfide di questo turno, in attesa del match di questa sera tra Nottingham Forest e Crystal Palace.