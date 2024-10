“La testimone – Shahed”, anteprima al cinema Barberini con Anna Foglietta (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA – Una coraggiosa lotta contro l’oppressione femminile e la violenza patriarcale sia domestica che politica in Iran. La casa di distribuzione No.Mad Entertainment supportata da Una Nessuna Centomila e Amnesty International Italia presentano in anteprima “La testimone – Shahed”, l’ultima perla di Nader Saeivar e Jafar Panahi, martedì 30 ottobre alle ore 19.30 al cinema Barberini di Roma (piazz Barberini, 24/26) seguito da un dibattito alla quale interverranno l’attrice Anna Foglietta per Una Nessuna Centomila, insieme ad attivisti di Amnesty International Italia e di “Donna Vita Libertà”. “La testimone”, che ha vinto il Premio degli Spettatori nella sezione Orizzonti Extra all’81 esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, sarà nelle sale italiane dal 31 ottobre. Lopinionista.it - “La testimone – Shahed”, anteprima al cinema Barberini con Anna Foglietta Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA – Una coraggiosa lotta contro l’oppressione femminile e la violenza patriarcale sia domestica che politica in Iran. La casa di distribuzione No.Mad Entertainment supportata da Una Nessuna Centomila e Amnesty International Italia presentano in“La”, l’ultima perla di Nader Saeivar e Jafar Panahi, martedì 30 ottobre alle ore 19.30 aldi Roma (piazz, 24/26) seguito da un dibattito alla quale interverranno l’attriceper Una Nessuna Centomila, insieme ad attivisti di Amnesty International Italia e di “Donna Vita Libertà”. “La”, che ha vinto il Premio degli Spettatori nella sezione Orizzonti Extra all’81 esima edizione della Mostra deldi Venezia, sarà nelle sale italiane dal 31 ottobre.

Venezia 81 premia il film iraniano Shahed (La testimone) e aiuta la lotta contro la censura - Alla manifestazione, organizzata alla vigilia del secondo anniversario del movimento “Woman Life Freedom”, erano presenti anche Nader Saeivar e la troupe del film Shahed (La testimone): il regista ha firmato lo striscione in solidarietà ai cineasti che lottano per la libertà del popolo iraniano. Le attrici Maryam Bobani, Hana Kamkar e Ghazal Shojaei hanno recitato in un film senza indossare ... (Ilfattoquotidiano.it)