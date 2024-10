Carlotta Andriolo morta a 32 anni dopo una lunga malattia, era la figlia della presidente del Tuttocuoio (Di domenica 20 ottobre 2024) Carlotta Andriolo, figlia della presidente del Tuttocuoio, ha raccontato sui social la malattia diventando fonte di ispirazione per migliaia di persone Notizie.virgilio.it - Carlotta Andriolo morta a 32 anni dopo una lunga malattia, era la figlia della presidente del Tuttocuoio Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 20 ottobre 2024)del, ha raccontato sui social ladiventando fonte di ispirazione per migliaia di persone

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il cordoglio per la prematura scomparsa di Carlotta Andriolo - Il Piacenza Calcio, profondamente addolorato, si stringe in un forte abbraccio attorno alla presidente dell’A.C. Tuttocuoio Paola Coia e al capitano della formazione toscana Lorenzo Fino per la prematura scomparsa di Carlotta Andriolo. Donata un'hand bike per l'attività dei ragazzi, il... (Ilpiacenza.it)