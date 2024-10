Strepitoso Jonathan Milan: oro e record del mondo nell’inseguimento ai Mondiali di ciclismo su pista (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Italia torna a brillare nel ciclismo su pista grazie all’impresa di Jonathan Milan, che conquista l’oro ai Mondiali di Ballerup 2024 nell’inseguimento individuale. Il giovane talento friulano, 24 anni, ha regalato all’Italia un nuovo successo in una disciplina storicamente amata dal movimento azzurro, succedendo al compagno Filippo Ganna e riportando il tricolore sul gradino più alto del podio mondiale dopo solo un anno. La prestazione di Milan è stata straordinaria lungo i 4000 metri, una prova che lo ha visto trionfare con un tempo di 3:59.153, stabilendo così un nuovo record del mondo, con una velocità media impressionante di 60.212 km/h. Il ciclista ha puntato tutto su questa competizione, lasciando da parte l’inseguimento a squadre per concentrarsi completamente sull’individuale. Ilfattoquotidiano.it - Strepitoso Jonathan Milan: oro e record del mondo nell’inseguimento ai Mondiali di ciclismo su pista Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Italia torna a brillare nelsugrazie all’impresa di, che conquista l’oro aidi Ballerup 2024individuale. Il giovane talento friulano, 24 anni, ha regalato all’Italia un nuovo successo in una disciplina storicamente amata dal movimento azzurro, succedendo al compagno Filippo Ganna e riportando il tricolore sul gradino più alto del podio mondiale dopo solo un anno. La prestazione diè stata straordinaria lungo i 4000 metri, una prova che lo ha visto trionfare con un tempo di 3:59.153, stabilendo così un nuovodel, con una velocità media impressionante di 60.212 km/h. Il ciclista ha puntato tutto su questa competizione, lasciando da parte l’inseguimento a squadre per concentrarsi completamente sull’individuale.

Gigantesco Jonathan Milan : medaglia d'oro ai Mondiali su pista con il nuovo record del mondo - Strepitoso in finale dell'inseguimento individuale ai Mondiali di Ciclismo su pista da parte di Jonathan Milan. L'azzurro si è preso tutto: medaglia d'oro, il titolo mondiale e soprattutto il nuovo record del mondo, in 3:59.153.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : DELIRIO JONATHAN MILAN! Oro e record del mondo nell'inseguimento!!!

