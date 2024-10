Il giudice sui migranti in Albania è lo stesso che ha bocciato il Garante della privacy sul caso Siri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Luciana Sangiovanni, del Tribunale di Roma, ha ordinato che i dodici migranti portati in Albania rientrino in Italia. Lo stesso giudice ha bocciato il Garante della privacy che aveva stoppato la messa in onda di documenti sensibili sull'ex senatore della Lega Armando Siri Ilgiornale.it - Il giudice sui migranti in Albania è lo stesso che ha bocciato il Garante della privacy sul caso Siri Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Luciana Sangiovanni, del Tribunale di Roma, ha ordinato che i dodiciportati inrientrino in Italia. Lohailche aveva stoppato la messa in onda di documenti sensibili sull'ex senatoreLega Armando

Giudice - migranti da paesi non sicuri tornino in Italia - Poichè il Bangladesh non può essere, alla luce di tale giurisprudenza considerato automaticamente un paese sicuro, il trattenimento è privo di titolo". "Il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento del nostro assistito, un cittadino bengalese richiedente protezione internazionale, ritenendo di disapplicare la qualifica di paese terzo di origine sicura sulla base della sentenza della ... (Quotidiano.net)

Migranti : giudice Roma - manca il titolo di permanenza in strutture albanesi - (LaPresse) – “In ragione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, il Paese di origine” dei migranti arrivati nel Cpr di Gjader, in Albania (Bangladesh ed Egitto, ndr) “non può essere riconosciuto come Paese sicuro”. . Così la giudice del tribunale di Roma, Antonella Di Tullio, nel dispositivo con cui non sono stati convalidati i provvedimenti di trattenimento. (Lapresse.it)

Migranti : giudice Roma - se provenienti da Paesi non sicuri tornino in Italia - È quanto scrive la presidente della Sezione Immigrazione del Tribunale di Roma Luciana Sangiovanni. Roma, 18 ott. (LaPresse) – “I trattenimenti” dei migranti arrivati al Cpr di Gjader in Albania “non sono stati convalidati in applicazione dei principi, vincolanti per i giudici nazionali e per la stessa Amministrazione, enunciati dalla recente pronuncia della CGUE del 4 ottobre 2024 a seguito del ... (Lapresse.it)