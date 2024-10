Governo all’attacco dei giudici dopo l’ordinanza che smaschera il progetto Albania: “Ci mettono bastoni fra le ruote” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giorgia Meloni è infuriata dopo la decisione del tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti detenuti in Albania: "Penso che non spetti alla magistratura dire quali sono i Paesi sicuri ma al Governo", ha detto in punto stampa a Beirut. Fanpage.it - Governo all’attacco dei giudici dopo l’ordinanza che smaschera il progetto Albania: “Ci mettono bastoni fra le ruote” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giorgia Meloni è infuriatala decisione del tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti detenuti in: "Penso che non spetti alla magistratura dire quali sono i Paesi sicuri ma al", ha detto in punto stampa a Beirut.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Governo all’attacco dei giudici dopo l’ordinanza che smaschera il progetto Albania : “Ci mettono bastoni fra le ruote” - Giorgia Meloni è infuriata dopo la decisione del tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti detenuti in Albania: "Penso che non spetti alla magistratura dire quali sono i Paesi sicuri ma al governo", ha detto in punto stampa a Beirut.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Schlein attacca Meloni dopo il flop Albania : “Ora smontate tutto e chiedete scusa agli italiani” - Elly Schlein ha commentato la decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento in Albania dei 12 migranti che ora dovranno fare rientro in Italia. "L'accordo è fuorilegge. Abbaiavate contro 35 euro al giorno per accoglienza, ne avete speso 18mila a testa".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Migranti in Albania - l’operazione italiana parte così : 5 su 16 devono tornare indietro. Mezza giornata dopo lo sbarco ancora nessuno nel Cpr - Non proprio il massimo della partenza per il progetto di rimpatrio messo in piedi dall’esecutivo di centrodestra. L'articolo Migranti in Albania, l’operazione italiana parte così: 5 su 16 devono tornare indietro. I migranti sono stati fatti scendere e in fila indiana, scortati dalle forze di polizia italiane, hanno raggiunto l’ingresso dell’hotspot realizzato nello scalo, dove li attendevano ... (Ilfattoquotidiano.it)