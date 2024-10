Thesocialpost.it - Slime ritirato per rischio chimico, l’allarme del ministero della Salute: “Può nuocere alla salute dei bambini”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovorme perper un prodotto regolarmente in vendita. Un lotto diin barattolo è stato richiamato dal mercato a causa di un possibileper i consumatori, dovutopresenza di Boro, ben oltre i limiti di legge consentiti, scoperto durante alcuni controlli a campione.è stato lanciato mercoledì 16 ottobre dal, a seguito di un provvedimento del 10 ottobre che dispone per i negozianti l’immediato ritiro e il divieto di vendita di questo prodotto.Leggi anche: Grana Padanodal mercato:presenza corpi metallici Nello specifico, il prodottoè lo “Fango fiocco di neve”, commercializzato con marchio Mile e venduto in confezioni di scatoline in plastica con coperchio. Il lotto interessato è quello con numero 2022-07, Art 930B, codice a barre 6923292216918.