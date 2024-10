Ilrestodelcarlino.it - Ricerche senza sosta per Riccardo: "Torna a casa, la mia vita sei tu"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) ProseguonolediBranchini, il 19enne di Acqualagna scomparso da sabato sera. Del ragazzo ancora nessuna traccia, dopo il ritrovamento della sua auto posteggiata nei pressi della diga del Furlo (quel punto ricade in comune di Fermignano), con all’interno i vestiti, il cellulare, i documenti e una modesta somma di denaro. Il ragazzo, prima della scomparsa, avvenuta in tarda serata, era stato a Urbino in compagnia di amici, che poi l’avevano accompagnato a. Dopo essersi ancora intrattenuto con loro, ha lasciato l’abitazione ed è scomparso. Gli investigatori hanno acquisito computer e dispositivi informatici del giovane, mentre è stato avviato il prosciugamento dell’invaso a ridosso della diga del Furlo, per dragare più agevolmente il fondale fangoso.